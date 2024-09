RAVENNA Protezione civile, prorogata anche per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, l’allerta meteo rossa per criticità idraulica

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 19 settembre, alla mezzanotte di domani, venerdì 20 settembre, sarà attiva l’allerta meteo numero 121, rossa per criticità idraulica e idrogeologica. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 19 settembre, è attiva l’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per temporali e criticità costiera. Per la giornata di venerdì 20 settembre, in considerazione delle elevate precipitazioni cumulate e di quelle previste sulle aree montane centro-orientali si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d'acqua. Si prevede un lento esaurimento delle piene in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale. Le criticità rosse sulla Romagna sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio. “Il Centro operativo comunale – dichiara il sindaco Michele de Pascale, prima autorità comunale di Protezione civile – è attivo e sta monitorando e gestendo tutte le criticità in corso. È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità. In particolare: rispettare gli eventuali ordini di evacuazione evitare il più possibile gli spostamenti non necessari prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge non accedere ai capanni non accedere e ai sottopassi se allagati in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento controllare i propri sistemi di deflusso delle acque meteoriche. Invito tutti i cittadini a tenere monitorato il sito e i canali social miei e del Comune e ad ascoltare attentamente le chiamate che arrivino dallo 0544.485848. È il numero di Alert System, il servizio del Comune di Ravenna che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza e al quale invito ad iscriversi chi non lo avesse ancora fatto. Per segnalazioni ed emergenze potete chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale)”. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

