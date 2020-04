Protezione Civile San Marino: attività svolta per la colletta alimentare

Con la presente comunicazione la Protezione Civile della Repubblica di San Marino intende informare tutti i cittadini circa l’attività svolta per l’organizzazione della colletta alimentare tenutasi nella settimana dal 6 al 10 aprile u.s. al fine di far fronte alle sempre più frequenti richieste di sussidio da parte di famiglie in difficoltà economica, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus (COVID-19).

Il progetto ha previsto un arco temporale di tre giornate ed ha coinvolto quasi cento volontari, 14 punti vendita oltre a vettori privati volontari e AASLP per il trasporto del materiale raccolto.

Sono state stimate circa 5 tonnellate di generi alimentari raccolti e destinati alle famiglie più bisognose che hanno fatto e faranno richiesta presso le associazioni deputate quali Caritas ed Associazione Papa Giovanni XXIII delle sedi sammarinesi, estendendo così l’assistenza anche a quelle famiglie bisognose oltre confine che ne fanno richiesta.

L‘iniziativa, lodevole, ha riscosso un enorme successo facendo emergere, qualora ve ne fosse stato bisogno, un solidarietà, una sensibilità ed una nobiltà d’animo del popolo sammarinese elogiabile, nell’intento comune di aiutare il prossimo.

La raccolta si è addirittura protratta per alcune giornate tanto era il trasporto emotivo della collettività.

Dall’apertura della Caritas, il 7 aprile u.s., ad oggi, sono stati consegnati n. 63 pacchi e serviti n. 152 componenti nuclei familiari; da parte dell’Associazione Papa Giovanni XXIII sono stati invece consegnati circa n. 80 pacchi e serviti circa n. 200 componenti nuclei familiari.

Oltre ai beni di prima necessità raccolti con la colletta alimentare, sono stati donati dalla SUMS €. 3.420 in buoni spesa di cui €.1.750 già consegnati.

Un ringraziamento sincero va a tutti i Sammarinesi che hanno risposto con grande generosità all’appello della Protezione Civile, alla SUMS per la sensibilità e la solidarietà dimostrate anche in questa occasione, erogando dei buoni spesa e affidandone la gestione alla Caritas; un ringraziamento va altresì alla Associazione Carità Senza Confini e al Comitato della Festa Santa Maria in Valdragone, per le offerte a favore della Caritas stessa.

Nel caso perdurassero le condizioni di disagio e di difficoltà per le famiglie bisognose, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, la Protezione Civile continuerà ad esser veicolo e promotore di analoghe iniziative da svolgere in sinergia con le associazioni caritevoli, allo scopo di individuare i reali bisogni delle persone, definire i criteri e le modalità degli interventi ed operare nel modo più efficace ed equo possibili.

