SEMINARIO “Protezione e Sicurezza per il Personale Sanitario ed i First Responders in Scenari Complessi: Sfide e Soluzioni Integrate”

“Protezione e Sicurezza per il Personale Sanitario ed i First Responders in Scenari Complessi: Sfide e Soluzioni Integrate”.

Seminario “Protezione e Sicurezza per il Personale Sanitario e i First Responders in Scenari Complessi: Sfide e Soluzioni Integrate”, che si terrà il 24 gennaio 2025 a Teramo, Italia, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, via Francesco Savini n. 48, Sala Convegni. L’evento è organizzato congiuntamente dallo European Centre for Disaster Medicine (CEMEC), l’Università della Repubblica di San Marino - Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS), l’Università di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Ingegneria Elettronica (DIE) e l’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE). L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere la consapevolezza sui rischi affrontati dagli operatori in scenari complessi, condividere soluzioni innovative per migliorare la sicurezza personale e l’efficienza operativa, e favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra esperti del settore. L’evento è aperto tecnici, specialiste ed esperti del settore sanitario e della protezione civile e della gestione delle emergenze. Si prega di voler confermare la partecipazione al Seminario rispondendo per email agli indirizzi cemec.info@iss.sm o cemec@iss.sm CEMEC Secretariat: c/o Ospedale di San Marino, Via Scialoja 1, 47893, Cailungo - Rep. San Marino Tel.: 0549/994535-994600 – Fax: 0549/903706 - (+) 378 from other Countries E-mail: cemec@iss.sm - Web Site: www.cemec-sanmarino.eu UNIVERSITA’ DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Centro Studi sulla Sicurezza UNIVERSITA’ di ROMA “Tor Vergata” Dipartimento di Ingegneria Elettronica OSDIFE Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe Seminario “Protezione e Sicurezza per il Personale Sanitario ed i First Responders in Scenari Complessi: Sfide e Soluzioni Integrate” Teramo, 24 Gennaio 2025 Introduzione: Il Seminario si propone di esplorare temi chiave relativi alla protezione e sicurezza degli operatori impegnati in scenari complessi e non permissivi, come i soccorritori, i lavoratori di infrastrutture critiche e gli ispettori di organizzazioni e agenzie nazionali ed internazionali. A tale proposito, verranno presentati strumenti e strategie per migliorare la resilienza e la sicurezza operativa in ambienti ostili, compresi gli scenari CBRN, così come verranno illustrati esempi di innovazione e collaborazione. Obiettivi; Promuovere la consapevolezza sui rischi affrontati dagli operatori in scenari complessi. Condividere soluzioni innovative per migliorare la sicurezza personale e l’efficienza operativa. Favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra esperti del settore. Target Audience; First Responders civili e militari, operatori del settore. Data e Luogo: 24 gennaio 2025, Teramo, Italia, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, via Francesco Savini n. 48, Sala Convegni. Certificazione; Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte degli enti organizzatori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: