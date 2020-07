Protocollo d'intesa stabilizzazione precari ISS: attivo un servizio di informazioni presso la CSU

Protocollo d'intesa stabilizzazione precari ISS: attivo un servizio di informazioni presso la CSU.

Le Federazioni Pubblico Impiego di CSdL e CDLS hanno attivato un servizio di informazioni a disposizione di tutti i dipendenti precari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sul protocollo di intesa sulla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. Ciò, in attesa di giungere alla firma dello stesso protocollo d'intesa con la Segreteria di Stato per la Sanità. Tale servizio è attivo dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: mattino ore 8.30-12.30, pomeriggio ore 14.30-17.30. Per garantire la sicurezza di tutti, è necessario prendere appuntamento, telefonando alle Federazioni o tramite mail, ai seguenti recapiti: FUPI-CSdL: 0549 962017 / 962018 / 962019 - antonio.bacciocchi@csdl.sm; FPI-CDLS: 0549 962015 / 962014 / 962016 - cesarecavalli@cdls.sm. Federazioni Pubblico Impiego CSU



I più letti della settimana: