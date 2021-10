Protocollo di intesa e cooperazione tra Italia - San Marino a Expo 2020 Dubai

Dubai, 1° ottobre La cooperazione tra i Commissariati Generali per la partecipazione dell’Italia e di San Marino a Expo 2020 Dubai è al centro di un protocollo d’intesa firmato oggi a Dubai a poche ore dalle inaugurazioni ufficiali dei Padiglioni dei due Paesi alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo. La cooperazione tra i due paesi è stata instaurata alla luce di un universo di valori condivisi di carattere storico, linguistico nonché da una continuità territoriale e dall’importante cooperazione bilaterale in campo economico e turistico sancito anche dagli ultimi importanti incontri a livello ministeriale e dalla collaborazione reciproca nelle organizzazioni internazionali. Nello specifico, il protocollo di intesa firmato in data odierna dai Commissari Mauro Maiani (San Marino) Paolo Glisenti (Italia) alla presenza del Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri Benedetto Della Vedova e del Segretario di Stato per il Turismo e l’Expo Federico Pedini Amati, prevede una sincera collaborazione nell’ambito Expo articolata in un reciproco e diretto flusso di comunicazioni e informazioni che favoriscano la visita di delegazioni, fornitori e nuovi stakeholder a Dubai. L’obiettivo finale sarà dunque quello di garantire supporto e visibilità alle iniziative programmate dai singoli Padiglioni nei momenti più salienti di questa straordinaria manifestazione. Il Commissario sammarinese Mauro Maiani, afferma: “La firma di questo protocollo, oggi a poche ore dall’apertura dell’Expo, sancisce in maniera formale una collaborazione che è già stata avviata tra i due Commissari nella fase di preparazione ad Expo e certamente ritengo che una stretta sinergia tra i due Padiglioni sarà utile per entrambi che potranno giovarsi della reciproca visibilità. Ringrazio il Commissario Italiano della disponibilità e l'amicizia dimostrata nei confronti di San Marino”. “L’accordo segna una collaborazione utile a entrambi i padiglioni e a tutte le sinergie che possono essere realizzate sui rispettivi programmi. È un segnale di amicizia nei confronti di San Marino, che ha una grandissima esperienza di partecipazione alle Esposizioni Universali e dalla quale abbiamo molto da imparare,” ha dichiarato il Commissario Glisenti.

