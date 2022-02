PS: Crescono in Europa i Paesi a guida socialista

Il Partito Socialista di San Marino saluta con viva soddisfazione il risultato delle elezioni politiche in Portogallo dove il Premier Antonio Costa, socialista, ha conquistato la maggioranza assoluta nel Parlamento portoghese, Paese europeo dove nel secolo scorso i socialisti portoghesi guidati da Mario Soares riuscirono a sconfiggere il fascismo di Salazar. Crescono così in Europa i Paesi a guida socialista. Noi del Partito Socialista pensiamo che siano tanti i cittadini, che nel recente passato hanno partecipato in qualche modo e contribuito a dare alla politica progressista socialista e che purtroppo a causa delle continue divisioni e unificazioni succedutesi nel tempo, hanno contribuito a disperdere in più lidi politici questa importante componente progressista. Oggi il Partito Socialista pone prioritaria questa problematica, finalizzata alla ricomposizione nell'interesse esclusivo del Paese, per dare al Governo della Repubblica una migliore efficacia per risolvere i grandi problemi sociali, politici ed economici che ha di fronte.

Comunicato stampa

Partito Socialista di San Marino



