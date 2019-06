Ps: dopo il Referendum governo dovrebbe dimettersi

La vittoria del SI, in occasione della consultazione referendaria di ieri sulla modifica della legge elettorale, è inequivocabile quindi sono del tutto superflui commenti o analisi su quanto accaduto. Ci dovremmo solo porre una domanda: che cosa accadrebbe, oggi in un altro Paese ? Il Governo, dopo averci messo la faccia, dovrebbe mostrare il buon gusto di rassegnare le proprie dimissioni. La maggioranza, dopo aver costruito i comitati contrari, dovrebbe almeno ammettere che qualche problema c'è. Sappiamo, però, che tutto questo non accadrà. Il Governo si limiterà a prendere atto di quanto accaduto. La maggioranza, dopo aver detto che non si tratta di un passaggio di tipo politico, dirà che han vinto i cittadini. Quindi – in questo clima all’insegna del più classico “tirare a campare” – si archivierà frettolosamente una tornata referendaria che la dice lunga sul tasso di gradimento dei cittadini sul Governo. Si tratta di una facile pronostico su cui siamo certi di non sbagliare: tutto in barba ai cittadini.

Ufficio Stampa del Partito Socialista