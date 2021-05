PS e Noi Sammarinesi: presa di distanze dal comunicato NPR

Spiace, francamente, dover prendere le distanze dal comunicato stampa a firma NPR, uscito nella serata di ieri, in risposta a Repubblica Futura sulle esternazioni psichedeliche del Segretario di Stato al Turismo. Nella realtà il comunicato stesso appartiene esclusivamente a PSD/MD. Ancora una volta Noi per La Repubblica nella sua interezza non ha deliberato di prendere alcuna posizione sul tema. Nemmeno avremmo sentito alcuna necessità di difendere il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il quale, così come il suo collega Belluzzi, non ci ha mai coinvolto nelle sue scelte politiche se non in qualche sporadico caso in cui avvertiva la impellente necessità di essere sostenuto. Il Segretario Pedini, dopo i roboanti annunci di eventi estivi, dovrà prendere atto che il Congresso di Stato non poteva avvallare le sue boutade. Noi, seppur manifestando interesse per questi progetti, non possiamo che allinearci alle scelte della maggioranza, dettate da esigenze di opportunità e di contenimento dei costi in una fase ancora molto incerta come questa.

Comunicato stampa

PS - Noi Sammarinesi





