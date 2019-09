PS e PSD sulla partecipazione al tavolo istituzionale

Nella serata di ieri il Partito Socialista e il Partito dei Socialisti e dei Democratici, hanno riunito congiuntamente i propri organismi per analizzare quanto proposto in Ufficio di Presidenza da C10 e SSD in merito alla costituzione di un tavolo istituzionale per affrontare con la politica , le categorie economiche e le organizzazioni sindacali , il tema della finanza pubblica e del prossimo bilancio dello Stato . I nostri partiti hanno deciso di partecipare al primo incontro informale di oggi pomeriggio e di farlo con la chiarezza ed il senso di responsabilità a cui non ci vogliamo assolutamente sottrarre. Se la situazione impone scelte di carattere straordinario come la creazione di un tavolo istituzionale di questa portata, significa che il governo e la maggioranza che lo sostiene non sono in grado di affrontare da soli tali problemi e pertanto la nostra permanenza al tavolo, anzi la prosecuzione stessa del tavolo, non può che essere condizionata da un atto di chiarezza politica necessaria, cioè dalla certificazione dello stato di crisi istituzionale con tutti gli adempimenti necessari per andare al voto il prima possibile. La chiarezza impone questo, ed i nostri partiti a fronte di questi passaggi sono pronti ad impegnarsi per dare il proprio contributo e fare la nostra parte per il bene del Paese.

Comunicato stampa

Partito Socialista

Partito dei Socialisti e dei Democratici