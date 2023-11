Ps: ‘Festa della Quercia della Ciuffa’

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Partito Socialista in occasione del 130° Anniversario della sua nascita, venerdì 10 novembre, presso la Sala Ritrovo dei Lavoratori di Fiorentino, ad opera del Gruppo di Lavoro “I Cultori dell’Ambiente”, si è svolta la ‘Festa della Quercia della Ciuffa’. In tale occasione, oltre ad aver consumato una cena d’altri tempi, i numerosi intervenuti hanno avuto modo di condividere: un importante momento politico, in cui i dirigenti del Partito Socialista hanno fatto il punto sulla situazione attuale; altri momenti di svago, assai creativi; di ballo e soprattutto di fraterna socialità. Nel corso della serata, con unanime soddisfazione, è stato deciso che tale Festa sarà ripetuta ogni anno ed è stata esposta una giovane quercia che nei prossimi giorni verrà piantata nella terra di San Marino, a riconfermare il patto di fedeltà al Partito Socialista, così come i predecessori fecero attorno alla quercia di Cailungo , esattamente nella zona della Ciuffa nel 1893.

cs Partito Socialista

