PS: i Consiglieri Mancini e Simoncini, non rappresentano più le posizioni ufficiali del Partito Socialista

In considerazione del fatto che i due Consiglieri eletti nella Lista NPR in quota al P.S., pur aderendo al Partito Socialista nel corso della Campagna di Adesione, sono divenuti parte attiva del progetto di realizzazione di un nuovo soggetto politico di stampo, così detto, liberal-democratico, si comunica che i Consiglieri Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, non rappresentano più le posizioni ufficiali del Partito Socialista.

