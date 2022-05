Ps: modifica della Legge Elettorale verso proporzionale per ridare ruolo ai partiti

Il Partito Socialista sta approfondendo il confronto su argomenti di fondamentale importanza per il futuro della nostra Repubblica, Dopo l’esame del rapporto San Marino/Unione Europea, nel corso dell’ultimo incontro ha affrontato il tema della perdita di ruolo da parte dei partiti e conseguentemente della politica nella vita del Paese. Il Partito Socialista ritiene invece che la funzione dei partiti sia ancora ancora la migliore sintesi tra le esigenze della popolazione e le istituzioni sammarinesi. Le formule adottate per riempire i vuoti lasciati dalla politica in questi anni, si sono rivelate in generale inefficaci, in taluni casi inadeguate quando non addirittura veri e propri bluff. Per tale regione il Partito Socialista ritiene che il sistema dei partiti vada riscoperto e valorizzato attraverso un serio recupero identitario coerente con i principi e i valori che ne sono la ragione d’essere. A tale proposito il Partito Socialista ha approfondito il tema relativo alla necessità di mettere mano alla riforma istituzionale al fine di riportare il Consiglio Grande e Generale al centro dei processi decisionali finanziari, economici e sociali, evitando pericolosi scavalcamenti sempre più frequenti che relegano l’organo legislativo ad un ruolo puramente notarile, mentre le decisioni, i cui effetti ricadono su tutti i cittadini, vengono assunte in ambiti sempre più ristretti. In tal senso, ad avviso del Partito Socialista, si rende necessario anche un intervento legislativo rispetto alla Legge Elettorale che in questi anni di sperimentazione ha mostrato tutti i suoi limiti senza peraltro risolvere i problemi di tenuta dei governi e di stabilità. Anche l’ultima modifica apportata mostra, proprio in questi giorni, come sia complessa la convivenza tra forze politiche diverse per sostenere la maggioranza. Lo spazio per la politica e per il ruolo dei partiti è stato praticamente annullato e sacrificato a favore del politicamente corretto e di soluzioni preconfezionate che annullano il confronto e il dibattito. Il Partito Socialista ritiene che una profonda modifica della Legge Elettorale in senso proporzionale potrebbe ridare ruolo ai partiti, spazio alla politica e centralità al programma di Governo basato sulle cose da fare per il Paese. In questo ambito andrebbe anche esaminato a fondo il fenomeno delle trasmigrazioni di consiglieri da uno schieramento politico all’altro, soprattutto in assenza di motivazioni politiche fondate e in presenza di evidenti vantaggi personali, individuando equilibrate norme che salvaguardino il vincolo di mandato da un lato e arginino l’abuso estremo del medesimo per fini personalistici. In fine il Partito Socialista ha perfezionato il calendario degli incontri da concordare con tutte le forze politiche sammarinesi, al fine di continuare l’illustrazione delle proprie posizioni e proposte.

cs L’Ufficio Stampa