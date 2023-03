PS: Notevoli sintomi di fibrillazione da parte di alcune forze politiche

In data 20 marzo, si è riunita la Direzione del Partito Socialista. Nel corso dei lavori svolti è stata analizzata la situazione politica che, a poco più di un anno dalle elezioni, presenta notevoli sintomi di fibrillazione da parte di alcune forze politiche e di singoli personaggi alla ricerca di un posto a tavola, mentre intanto i sammarinesi sono alle prese con problemi che gli rendono difficile la vita, come, ad esempio, le utenze gas e luce aumentate in modo spropositato e senza nessun intervento calmieratore da parte del Governo.

A tale proposito è stata avanzata l’ipotesi di favorire in tempi brevi una proposta di legge di iniziativa popolare che imponga all’AASS la riscossione delle utenze sulla base del reale consumo e non sul consumo presunto, in quanto è profondamente ingiusto che i cittadini vengano sottoposti a salassi giustificati solo con la necessità di fare cassa da parte di una Azienda la cui gestione di questi ultimi tempi si è rivelata alquanto lacunosa.

La Direzione ha ribadito la valenza del progetto di “Aggregazione Socialista”, pur nel rispetto della identità ed autonomia del Partito Socialista, lamentandone semmai le lentezze nella sua definizione, certamente non dovute a problematiche sollevate dal P.S.

La Direzione ha approvato il manifesto del Partito celebrativo del 25 marzo 1906, tappa fondamentale per il recupero della democrazia a San Marino, ed infine ha deliberato lo svolgimento di una pubblica conferenza, aperta anche al contributo di altre forze politiche, sulla Sanità. Il tema della serata sarà: “Quale destino per la Sanità di San Marino?” e si svolgerà Lunedì 27 marzo 2023, presso la Sala del Castello di Domagnano, alle Ore 20,45.



Comunicato stampa

Partito Socialista