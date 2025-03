PS: “Referendum sull’Accordo UE, è il popolo a dover scegliere”

L’attuale momento politico è caratterizzato dal rinfocolarsi, a seguito delle rivelazioni di un ambasciatore andorrano, senza il quale nulla era dato di sapere ai sammarinesi, del dibattito sull’ Accordo di Associazione all’U.E., il cui negoziato si è concluso mesi addietro. Il silenzio del Governo è inevitabilmente dovuto cessare, al fine di fornire spiegazioni su quanto stava accadendo. In un primo momento si è voluto minimizzare il fatto, ma anche nel corso del recente dibattito consiliare è emersa l’esistenza di problematiche sollevate da parte italiana rispetto a quanto previsto dal negoziato in merito alla vigilanza bancaria, tanto è vero che si è parlato della necessità di un “clarifyng addendum”, e cioè una chiarificazione specifica. Il P. S., data l’importanza del rapporto bilaterale italo/sammarinese, ritiene che meglio sarebbe stato affrontare preventivamente tali aspetti con la parte italiana, da sempre interlocutore privilegiato nella politica estera di San Marino. Dal dibattito consiliare, dal quale è scaturito l’ennesimo ordine del giorno unanime, anche se nel corso del dibattito i distinguo sono stati più di uno, è altresì emerso che sarebbe ancora da definire la natura dell’accordo, e cioè, ancora non si sa se la competenza sarà esclusiva dell’U.E. e quindi del solo Parlamento Europeo e degli organismi comunitari, oppure se misto e quindi occorrerà l’approvazione dei 27 parlamenti nazionali. E proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, tralasciando le modalità con le quali è stato gestito da parte sammarinese il negoziato, lasciando praticamente all’oscuro la popolazione sui contenuti raggiunti, al Partito Socialista preme ribadire la necessità di sottoporre l’esito del negoziato, prima della entrata in vigore, a Referendum, lasciando agli elettori di San Marino la scelta del proprio destino, visto e considerato che si tratta di un accordo i cui effetti ricadranno su ogni cittadino sammarinese indistintamente e per le prossime generazioni. Lo strumento del Referendum è stato inserito nell’Ordinamento sammarinese da molti anni ed è già stato sperimentato a più riprese. D’altronde la piccolezza del nostro territorio dovrebbe favorire il ricorso alla democrazia diretta e il tema dell’Accordo di Associazione all’U.E, definito da taluni “epocale”, assume una tale rilevanza da rendere, a nostro avviso, indispensabile il ricorso al Referendum prima che l’accordo entri in vigore. Se così non fosse ci troveremmo di fronte ad atti di presunzione e di arroganza, che stravolgerebbero il concetto di democrazia nell’antica Repubblica di San Marino, e che farebbe assumere ai manovratori pesantissime responsabilità. Lo strumento del Referendum non deve fare paura a nessuno, soprattutto a coloro i quali si dicono democratici, vicini al popolo.

c.s. Partito Socialista