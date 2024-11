Ps: riunita la Segreteria

Il giorno martedì 26 novembre u.s. si è riunita la Segreteria del Partito Socialista. I membri componenti le delegazioni che hanno preso parte ai vari congressi succedutisi ultimamente (P.S.D., P.D.C.S, LIBERA) hanno relazionato sugli esiti finali, che ne hanno delineato, a grandi linee, i percorsi per il prossimo futuro. In particolare, la Segreteria si è soffermata sull’accoglienza e la considerazione dimostrata dai compagni di Libera, i quali hanno riconosciuto il leale e fattivo contributo fornito all’esito elettorale da parte del P.S. Soprattutto sono state apprezzate le parole del Segretario uscente e la significativa menzione nella Mozione Finale, orientata a valorizzare il rapporto di collaborazione, leale e convinto, anche per il futuro. La Segreteria del Partito Socialista ritiene fondamentale il rapporto con Libera che deve trovare ulteriori spazi di interazione, al fine di svilupparne le forti potenzialità, nell’interesse delle due forze politiche e del Paese. La Segreteria ha poi preso in esame l’operato del Governo a qualche mese dalla sua nascita, ritenendo positivo questo breve periodo iniziale a cui deve inevitabilmente fare seguito la fase del fare le cose concrete annunciate attraverso i programmi elettorali. Soprattutto, pur tenendo conto delle inevitabili mediazioni, sempre necessarie in una maggioranza di coalizione, i partiti riformisti impegnati nel Governo non devono perdere di vista la tutela e l’impegno a favore delle persone e delle famiglie più esposte a fronte del caro-vita galoppante, della politica della casa, divenuta ormai una emergenza, della Sanità, che va riorganizzata e della sicurezza del cittadino, problematica che merita la massima attenzione. La Segreteria del Partito Socialista ha infine individuato una serie di iniziative da porre in essere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e che saranno adeguatamente presentate alla popolazione.

