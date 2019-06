Ps: sosteniamo i medici

A seguito di sempre più frequenti segnalazioni da parte di utenti sulle criticità in capo al servizio di Cardiologia dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, i Consiglieri del Partito Socialista Alessandro Mancini e Denise Bronzetti, presentarono lo scorso 4 Marzo una dettagliata interpellanza alla Segreteria della Sanità. Nella risposta si cerco di minimizzare, rassicurandoci che tutti i servizi erano comunque garantiti dalla collaborazione con la struttura riminese. Oggi apprendiamo da una nota stampa che i medici del pronto soccorso con una lettera ufficiale alle istituzioni sanitarie chiedono cardiologi per gestire le emergenze di notte, nel fine settimana e che venga ripristinata la reperibilità di questi specialisti. La Cardiologia dell’Ospedale di Stato è sempre stato un ottimo servizio della sanità sammarinese e vogliamo che rimanga tale, pertanto sosteniamo quanto richiesto dai medici del pronto soccorso e faremo di tutto affinché quanto messo in evidenza abbia le dovute risposte nei tempi più brevi possibili.

Ufficio Stampa del Partito Socialista