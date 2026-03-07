PSD, 8 marzo: la lunga strada delle donne sammarinesi

C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui a San Marino le donne erano cittadine solo a metà: senza diritto di voto, senza piena autonomia giuridica, escluse dai luoghi in cui si prendevano le decisioni. È una storia che oggi può sembrare lontana, ma che in realtà appartiene alla memoria recente del nostro Paese. Per ricordarla, e per riflettere sul cammino che è stato compiuto, le donne del PSD hanno voluto celebrare questo 8 marzo con un’iniziativa particolare: un video corale, pubblicato sui canali social del Partito, che ripercorre alcune delle tappe più significative della conquista dei diritti delle donne a San Marino. Un percorso fatto di conquiste importanti, spesso ottenute con fatica e con molto ritardo rispetto ad altri Paesi. Dal diritto di voto alla riforma del diritto di famiglia, dal riconoscimento della materlinearità alle leggi contro la violenza di genere: ogni passo avanti è stato il risultato di battaglie civili e politiche che hanno cambiato il volto della nostra società. Guardare a questa storia significa anche guardare al presente. Oggi le donne studiano, lavorano, guidano imprese, partecipano alla vita pubblica e politica. Eppure la piena parità non è ancora una realtà compiuta. Lo si vede con particolare evidenza proprio nei luoghi dove si prendono le decisioni più importanti. Basta guardare alla composizione del Congresso di Stato per rendersi conto che la presenza femminile ai vertici della vita politica e istituzionale del Paese è ancora troppo limitata. È un dato che deve far riflettere, perché una democrazia matura ha bisogno del contributo pieno delle donne anche nei luoghi del potere e della responsabilità. In questo quadro assumono particolare rilievo le politiche che favoriscono l’indipendenza economica delle donne, la partecipazione al lavoro e la possibilità di conciliare vita professionale e familiare senza penalizzazioni. Gli interventi adottati negli ultimi anni e quelli attualmente in discussione, anche sul piano del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, vanno nella direzione di creare condizioni più favorevoli perché ogni donna possa scegliere liberamente il proprio percorso di vita, senza ostacoli o discriminazioni. Ma l’8 marzo è soprattutto un promemoria. I diritti conquistati non sono mai scontati e la parità non è un punto di arrivo definitivo: è un processo che richiede partecipazione e responsabilità. Per questo il Partito dei Socialisti e dei Democratici rinnova il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa che contribuisca a rafforzare la presenza delle donne nella vita sociale, economica e politica del Paese. La parità non è una concessione. È una condizione essenziale della democrazia. Il PSD invita tutte e tutti a guardare il video pubblicato sui suoi canali social, dedicato alle donne che hanno lottato per cambiare la storia e a quelle che la cambieranno ancora.

C.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici

