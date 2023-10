Psd a sostegno SdS Pedini Amati

L'anno in corso è stato testimone di un'impennata senza precedenti nell'afflusso turistico grazie all’impegno e alla determinazione del nostro Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. In un momento in cui il mondo è ancora in balia di sfide senza precedenti, come la persistente crisi pandemica, le tensioni geopolitiche e i disastri naturali, San Marino non solo ha tenuto duro, ma ha anche prosperato. I primi nove mesi dell'anno hanno restituito numeri davvero incoraggianti: un aumento del 18,46% per i passaggi in funivia e una presenza turistica che ha raggiunto il picco durante i mesi estivi, in particolare a luglio e agosto. Questi successi, riconosciuti anche dal Fondo Monetario Internazionale, non sono frutto del caso ma il risultato di un lavoro incessante e di politiche mirate che hanno puntato su un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle peculiarità sammarinesi. Nonostante la chiusura di due alberghi e una leggera flessione nelle presenze singole, il settore ha dimostrato una resilienza ammirevole. È importante sottolineare come, anche di fronte a tali ostacoli, il numero di turisti, in particolare quelli provenienti dal Nord e Sud America, sia aumentato. Il PSD esprime pieno sostegno e apprezzamento per il Segretario Pedini Amati, soprattutto alla luce delle recenti polemiche infondate e attacchi personali nei suoi confronti Guardiamo con fiducia ai futuri sviluppi, come il progetto che Alpitour presenterà a breve, e l'imminente investimento infrastrutturale supportato dal prestito del Fondo Saudita per lo Sviluppo. L’impegno del Segretario di Stato Pedini Amati continua a consolidare San Marino come una perla turistica sul panorama mondiale, una destinazione di primo piano e un esempio di resilienza e innovazione.

