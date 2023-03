PSD: Accordo di associazione con l'UE – Si apre il dibattito nel paese

PSD: Accordo di associazione con l'UE – Si apre il dibattito nel paese.

Approvato il Decreto che istituisce la Commissione Mista per la valorizzazione del processo di integrazione con l’Unione Europea

L’appena conclusa sessione consiliare ha sancito, con il voto anche dell’opposizione, la nascita di una specifica commissione per “agevolare la più ampia condivisione di fini, metodi, valutazioni ed esigenze del rapporto San Marino – Unione Europea da parte di tutta la comunità “, composta dai componenti della Commissione Esteri e da un rappresentante per ciascuna Associazione di Categoria economica e sociale.

Tale iniziativa, fortemente voluta dal PSD, rende finalmente possibile, nei limiti di un negoziato con una controparte internazionale, il confronto, il dibattito, le risposte alle tante domande che giustamente larga parte del paese di pone rispetto a cosa cambierà una volta entrati nel Mercato Unico Europeo, tema principale del futuro Accordo di Associazione.

Finalmente sarà attivo un ambito ufficiale, istituzionale, nel quale non solo i componenti del Consiglio Grande e Generale saranno in grado di confrontarsi e accompagnare il Governo nell’ultimo tratto di negoziato, quello cruciale degli ultimi mesi, in cui saranno chiariti i termini delle peculiarità di trattamento di un piccolo stato come San Marino nel grande mercato unico.

Molto significativo anche l’Ordine del Giorno, in discussione nella prossima sessione consiliare, che richiede al governo di “proporre all’Unione Europea l’istituzione di un Comitato Parlamentare Unione Europea – San Marino nel quale permettere lo scambio di vedute ed esigenze, avanzare proposte da portare nel Parlamento Europeo e valutare in maniera anticipata le questioni che potrebbero incidere direttamente sulla Repubblica di San Marino o sul funzionamento dell’Accordo di associazione “.

Il PSD sarà di supporto a tale O.d.g. che pone al centro dell’attenzione il prossimo nodo capitale per la Repubblica: il potenziamento del suo ruolo in Europa attraverso l’interazione con il Parlamento Europeo.



