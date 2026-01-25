Psd. Accordo istituzionale e intesa politica: si rafforzano i rapporti con l’Emilia-Romagna

Il percorso di revisione delle intese con l’Emilia-Romagna, avviato anche a seguito delle visite a San Marino nel 2020 e nel 2024 dell’allora Presidente Bonaccini, è finalmente giunto a conclusione. Il PSD, che ha sempre favorito i rapporti con la controparte regionale, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal Governo della Repubblica di San Marino con la firma dell’Accordo, avvenuta il 20 gennaio, con il Presidente De Pascale. Come dimostrato anche dalla partecipazione ai massimi livelli del Congresso di Stato e della Giunta, la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – elemento storico della politica estera di vicinato della Repubblica – è sempre più profonda e diffusa in molteplici settori. Negli ultimi anni l’Emilia-Romagna ha consolidato la propria posizione tra le regioni più sviluppate d’Italia per PIL pro capite e livelli di occupazione e, per San Marino, in modo particolarmente significativo anche per turismo, attrazione di investimenti esteri, investimenti in infrastrutture e capacità di intercettare e utilizzare finanziamenti europei, soprattutto nell’ambito dell’alta tecnologia, come testimoniato dal centro di elaborazione del CINECA inaugurato nel 2022. Con questa nuova intesa San Marino potrà trarre benefici economici e sociali senza precedenti, anche in vista del prossimo ingresso nel Mercato unico europeo. Questo scenario consentirà di realizzare progetti e programmi congiunti con l’Emilia-Romagna, tra le regioni italiane più efficaci nell’utilizzo dei fondi europei, come dimostrato dai risultati del PNRR. Con la firma del 20 gennaio si apre dunque una nuova stagione di crescita congiunta, che il PSD sostiene convintamente. Inoltre, nel 70° anniversario della nascita dell’ISS, insieme a Libera e alla CSDL, il PSD ha posto al centro dell’attenzione l’altro settore fondamentale di cooperazione: la sanità, ambito nel quale la vicina regione continua a distinguersi per qualità e diffusione dei servizi. Infine, il PSD è particolarmente lieto di annunciare che il 16 febbraio, presso la propria sede, si terrà la cerimonia di firma dell’intesa politica con il Partito Democratico italiano, frutto del lavoro degli ultimi mesi, che rafforzerà ulteriormente gli ottimi rapporti tra i due partiti nell’ottica del nuovo status europeo della Repubblica e, di conseguenza, del partito.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici








