Psd: atto di intelligente condivisione, la conferma di Petrocelli

Con un pregevole atto di intelligente condivisione, il Consiglio Grande e Generale ha confermato all'unanimità il Magnifico Rettore Corrado Petrocelli. Egli è stato protagonista, a guida di tutte le persone dell’Università, a partire dalla dirigenza, di una stagione di cambiamento che ha reso l’Università un’avanguardia di ricerca e sviluppo in connessione col territorio e produttrice di ricchezza. Questa stagione non è sbocciata a caso, ma nel contesto delle riforme intorno alla Legge quadro sulla istruzione universitaria voluta dalla segreteria di stato diretta dal Partito dei Socialisti e Democratici, quella del 2014 e confermata dalla saggia azione di quella attuale. La concretezza e lungimiranza dell’azione politica del PSD, all'epoca quasi solitaria, si misura oggi anche con questo fatto. Il coraggio di credere nelle istituzioni sammarinesi ha portato l’Università ad essere una tra le più forti nel nostro paese, con uno slancio internazionale e una capacità d’azione a livello europeo senza pari in Repubblica. Il PSD crede che ciò sia testimonianza reale che, oggi come ieri, il sostegno a riforme concrete e lungimiranti sia nell'interesse nazionale, cioè l’interesse di tutti gli abitanti della Repubblica.

L’Ufficio Stampa PSD