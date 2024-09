Psd. Avvio della Campagna di Tesseramento: Uniti per un Futuro di Impegno e Rinnovamento

Domenica si è tenuto il primo di una serie di appuntamenti conviviali dedicati al tesseramento PSD, un’iniziativa che segna l’avvio ufficiale della campagna di adesione per l’anno 2024-2025. L’incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e amicizia, con la partecipazione entusiasta di numerosi iscritti e sostenitori. Una domenica trascorsa nell’unità dei valori, dei principi e dei sentimenti che caratterizzano il nostro partito. Il PSD, forte del risultato elettorale di giugno, non si ferma. Al contrario, rilancia il proprio impegno per essere sempre più presente nel tessuto sociale e politico del paese. La fase di tesseramento è solo il primo passo di un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione che guarda al futuro con ambizione e determinazione. L’obiettivo del Partito è continuare a migliorare la proposta programmatica, con particolare attenzione ai bisogni reali della cittadinanza. La campagna di adesione anticipa il Congresso del PSD, fissato per il 26 e 27 ottobre, una tappa fondamentale per il rinnovamento interno del partito e per la definizione delle linee guida che orienteranno l’operato nei prossimi anni. In un contesto di crescita e consolidamento, il PSD intende rafforzare il suo ruolo di guida politica, sempre attento ai cambiamenti del paese e pronto a rispondere alle sfide future con spirito di coesione e responsabilità.