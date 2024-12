PSD: Belluzzi e Giovagnoli a colloquio con i vertici socialisti al Parlamento Europeo

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e il delegato alle Relazioni internazionali del PSD Gerardo Giovagnoli nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 5 dicembre u.s. hanno tenuto una serie di importanti incontri presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, in preparazione dell’applicazione dell’Accordo di Associazione.

Il primo incontro è avvenuto con l’Onorevole Bonaccini, ora Parlamentare europeo (PE), amico della Repubblica e del PSD già da tempo nella sua posizione di Presidente della Regione Emilia Romagna, che ha assicurato il suo supporto al percorso di riconoscimento di San Marino nelle Istituzioni europee ed il suo interessamento a partecipare al Comitato Interparlamentare che sarà creato una volta operativo l’Accordo.

L’incontro seguente è poi avvenuto con la Eurodeputata Laura Ballarin, delegata dal Gruppo dei Socialisti e Democratici a seguire San Marino e l’Accordo di Associazione: l’approfondita e lunga discussione che ne è seguita ha dimostrato la conoscenza del dossier e l’interesse della Onorevole nello stringere rapporti tra i rispettivi Gruppi parlamentari offrendo già la sua disponibilità a venire nella Repubblica di San Marino ad aprile prossimo ed offrire la più grande assistenza al PSD per l’avanzamento dello status all’interno del Partito Socialista Europeo.

L’occasione è stata altresì utile per incontrare due Parlamentari prominenti del PSE, Zita Gurmai e l’amico Brando Benifei. Gurmai ha offerto la sua collaborazione per il lavoro con il PSE e segnalato l’utilità, di cui si fa portavoce, di un incontro con i socialisti della Polonia, paese che inizierà la Presidenza di turno dell’Unione Europea entro breve. Con Benifei, molto impegnato sulla politica estera dell’UE, si è fatto il punto della situazione sui dossier più importanti.

Infine, presso la sede del Gruppo parlamentare del PD, il più esteso presso il Parlamento Europeo nella famiglia del PSE, Belluzzi e Giovagnoli sono stati ricevuto da una qualificata delegazione composta dal Capogruppo Nicola Zingaretti, da Stefano Bonaccini, e da Lucia Annunziata, membro della Commissione Affari Esteri del PE. Al termine del vasto dibattito si è convenuto sulla possibilità di creare un evento congiunto a San Marino prima della fine dell’inverno.



Comunicato stampa

PSD