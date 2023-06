Psd. Bilaterale Pedini Amati-Santanchè: un’ottima notizia!

Psd. Bilaterale Pedini Amati-Santanchè: un’ottima notizia!.

Ricostruite e rafforzate le relazioni con l’Italia che sosterrà i progetti sammarinesi in ambito turistico La visita del Ministro del Turismo Daniela Santanchè conferma come i rapporti della Repubblica di San Marino con l’Italia siano stati ricostruiti e possano poggiare ora su una cooperazione solida e sincera. L’impegno del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è contraddistinto per un’attenzione particolare alla collaborazione con l’Italia, con i territori e le amministrazioni del circondario che sono stati inclusi nel progetto del Tavolo Turistico Territoriale e con il Ministero del Turismo che, con i vari Ministri che si sono succeduti, ha sempre garantito sostegno e cooperazione alle iniziative sammarinesi. Chiare le parole che, in occasione della sua recente visita sul Titano, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha proferito durante l’Udienza Ufficiale: “…il Ministero del Turismo, così come l’intero governo italiano, profonde sforzi costanti per rafforzare ed approfondire ogni giorno l’amicizia, la collaborazione e la solidarietà con la Repubblica di San Marino. Amicizia, collaborazione e operosa solidarietà sono d’altro canto i tratti costanti del rapporto antico tra le nostre Repubbliche ed in particolare nel campo del turismo un settore fondamentale ed un motore per le economie delle nostre Nazioni che più di ogni altro dimostra le strette interconnessioni che ci legano al di là dei confini”. A certificare quanto affermato dal Ministro del Turismo anche la sottoscrizione di un’intesa che prevede, fra gli altri punti, l’organizzazione della Seconda Conferenza europea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) sul Turismo Accessibile, che si terrà a San Marino il prossimo novembre in cooperazione fra i due Paesi. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici che ha sempre sostenuto che come prerogativa dell’attività di questo governo vi fosse il dovere di ricostruire i rapporti con l’Italia non può che ritenere molto positivo il rapporto costruito dal Segretario di Stato Pedini Amati con il Ministero italiano.

L’Ufficio Stampa PSD

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: