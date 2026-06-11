PSD: "Cimiteri, una questione di dignità, memoria e responsabilità"

Per anni il tema dei cimiteri è rimasto ai margini del dibattito pubblico. Forse anche perché parlare della morte non è mai facile. Oggi però non è più possibile farlo. Per questo riteniamo importante la conferenza stampa con cui i Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci hanno portato all'attenzione del Paese questa criticità. È stata rappresentare con chiarezza la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire. È stata indicata la necessità di superare la logica delle risposte occasionali e degli interventi emergenziali, e di costruire una programmazione stabile e di lungo periodo. Quando si parla di cimiteri non si parla soltanto di spazi, loculi o concessioni. Si parla del rapporto che ciascuno di noi mantiene con la propria storia, con la propria famiglia e con la propria comunità. Si parla del desiderio, profondamente umano, di poter riposare nel luogo che si è sentito come casa per tutta la vita. Si parla del bisogno delle famiglie di custodire la memoria dei propri cari. Non è soltanto una questione amministrativa. È una questione di dignità. La scelta del Governo di riconoscere le infrastrutture cimiteriali come opere strategiche va nella direzione giusta. È il segnale che il problema non viene più considerato una questione marginale, ma una responsabilità che riguarda l'intero Paese. In questo senso il lavoro congiunto portato avanti dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci rappresenta un cambio di approccio che il PSD sostiene pieamente. I primi interventi programmati e il lavoro avviato sulla revisione delle norme relative alle estumulazioni costituiscono passi importanti. Tuttavia crediamo sia necessario uno sforzo ulteriore. La realizzazione di nuovi spazi è indispensabile, ma da sola non può rappresentare una soluzione definitiva. Non possiamo pensare di affrontare il problema semplicemente aggiungendo nuovi loculi ogni volta che l'emergenza si ripresenta. Occorre una soluzione capace di guardare ai prossimi decenni e non soltanto ai prossimi anni. In questo percorso sarà necessario promuovere una riflessione seria e rispettosa anche sulla cremazione, che rappresenta una scelta sempre più diffusa e che può contribuire a garantire una maggiore sostenibilità del sistema cimiteriale, sempre nel pieno rispetto delle convinzioni personali, religiose e familiari di ciascuno. Sarà inoltre fondamentale proseguire con determinazione sul tema delle estumulazioni e delle esumazioni, e affrontare la questione con sensibilità ma anche con realismo. Si tratta di decisioni che coinvolgono sentimenti profondi e che richiedono il massimo rispetto verso le famiglie. Proprio per questo lo Stato deve accompagnare questi percorsi con strumenti adeguati, informazioni chiare e un sostegno concreto. Sappiamo bene che non esistono soluzioni semplici. Esistono però responsabilità che non possono più essere rinviate. Una comunità si giudica anche da come custodisce la memoria di chi non c'è più. Per questo il percorso avviato dal Governo va sostenuto e rafforzato. I Segretari di Stato Belluzzi e Ciacci hanno avuto il merito di riportare questo tema al centro dell'agenda politica e amministrativa del Paese. Ora occorre proseguire con la stessa determinazione, mettendo in campo tutte le soluzioni necessarie per restituire serenità alle famiglie e garantire, anche per il futuro, il rispetto delle volontà delle persone.



c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici









