TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

PSD: "Cimiteri, una questione di dignità, memoria e responsabilità"

11 giu 2026
PSD: "Cimiteri, una questione di dignità, memoria e responsabilità"

Per anni il tema dei cimiteri è rimasto ai margini del dibattito pubblico. Forse anche perché parlare della morte non è mai facile. Oggi però non è più possibile farlo. Per questo riteniamo importante la conferenza stampa con cui i Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci hanno portato all'attenzione del Paese questa criticità. È stata rappresentare con chiarezza la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire. È stata indicata la necessità di superare la logica delle risposte occasionali e degli interventi emergenziali, e di costruire una programmazione stabile e di lungo periodo. Quando si parla di cimiteri non si parla soltanto di spazi, loculi o concessioni. Si parla del rapporto che ciascuno di noi mantiene con la propria storia, con la propria famiglia e con la propria comunità. Si parla del desiderio, profondamente umano, di poter riposare nel luogo che si è sentito come casa per tutta la vita. Si parla del bisogno delle famiglie di custodire la memoria dei propri cari. Non è soltanto una questione amministrativa. È una questione di dignità. La scelta del Governo di riconoscere le infrastrutture cimiteriali come opere strategiche va nella direzione giusta. È il segnale che il problema non viene più considerato una questione marginale, ma una responsabilità che riguarda l'intero Paese. In questo senso il lavoro congiunto portato avanti dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci rappresenta un cambio di approccio che il PSD sostiene pieamente. I primi interventi programmati e il lavoro avviato sulla revisione delle norme relative alle estumulazioni costituiscono passi importanti. Tuttavia crediamo sia necessario uno sforzo ulteriore. La realizzazione di nuovi spazi è indispensabile, ma da sola non può rappresentare una soluzione definitiva. Non possiamo pensare di affrontare il problema semplicemente aggiungendo nuovi loculi ogni volta che l'emergenza si ripresenta. Occorre una soluzione capace di guardare ai prossimi decenni e non soltanto ai prossimi anni. In questo percorso sarà necessario promuovere una riflessione seria e rispettosa anche sulla cremazione, che rappresenta una scelta sempre più diffusa e che può contribuire a garantire una maggiore sostenibilità del sistema cimiteriale, sempre nel pieno rispetto delle convinzioni personali, religiose e familiari di ciascuno. Sarà inoltre fondamentale proseguire con determinazione sul tema delle estumulazioni e delle esumazioni, e affrontare la questione con sensibilità ma anche con realismo. Si tratta di decisioni che coinvolgono sentimenti profondi e che richiedono il massimo rispetto verso le famiglie. Proprio per questo lo Stato deve accompagnare questi percorsi con strumenti adeguati, informazioni chiare e un sostegno concreto. Sappiamo bene che non esistono soluzioni semplici. Esistono però responsabilità che non possono più essere rinviate. Una comunità si giudica anche da come custodisce la memoria di chi non c'è più. Per questo il percorso avviato dal Governo va sostenuto e rafforzato. I Segretari di Stato Belluzzi e Ciacci hanno avuto il merito di riportare questo tema al centro dell'agenda politica e amministrativa del Paese. Ora occorre proseguire con la stessa determinazione, mettendo in campo tutte le soluzioni necessarie per restituire serenità alle famiglie e garantire, anche per il futuro, il rispetto delle volontà delle persone.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa