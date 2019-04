Psd: Continua la diplomazia della segretezza

Rilevando positivamente la circostanza dell’inizio del confronto con la cittadinanza sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, avvenuto dopo mesi di richieste da parte del PSD, non possiamo non concentrare l’attenzione ora sul Memorandum annunciato a seguito della visita del Ministro degli Esteri russo. Ad un mese da quella visita non è dato sapere la natura dell’Accordo annunciato ed i suoi contenuti economici, istituzionali e diplomatici. Peraltro non è chiaro nemmeno se quanto concordato sia utile per attrarre investimenti e sviluppare scambi commerciali come interessa a tanti operatori e di cui tutti avvertiamo l’esigenza. È invece tutto pubblico e anche sovraesposto il dibattito sugli effetti per San Marino del rapporto con la Russia con illazioni rispetto al possibile salvataggio finanziario, alle sue condizioni, al messaggio ai partner europei. Questa è la conseguenza della segretezza che ancora una volta avvolge la nostra politica estera su scelte cruciali per il nostro paese. C’era un solo e semplice modo per evitare le spiacevoli speculazioni che in queste ore si diffondono senza sosta su quotidiano italiani: svelare la verità, dire cosa contiene l’accordo con la Russia, altrimenti il dubbio che si sia trattato di una mera passerella o, al contrario, di uno sbilanciamento verso un legame capestro, permane. Cos’altro si aspetta? Consigliamo al Segretario degli Esteri di non trovare scuse smentite in pochi minuti come capitato sulla vicenda della consulenza di Banca Centrale.