PSD e MD: Festa del 28 luglio

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico hanno celebrato la ricorrenza del 28 luglio con una serata di riflessione e di festa a Domagnano.

Un elemento di novità che ha arricchito le celebrazioni di questo 28 luglio è stata l’iniziativa “fuori dall’archivio”. All’interno del Parco di Domagnano, sono stati esposti alcuni manifesti dell’archivio storico del PSD che racchiude un secolo di storia delle forze e delle organizzazioni della sinistra socialista, democratica, progressista e liberale e della stessa Repubblica di San Marino. Un patrimonio documentale di indiscusso valore storico e politico che PSD – MD intendono far conoscere alla collettività anche con future iniziative.

La serata si è aperta alle ore 18:30 quando, davanti a una platea numerosa ed attenta, si è tenuta una conversazione a più voci sul tema dell’ interruzione volontaria della gravidanza e depenalizzazione dell’aborto.

Al dibattito, moderato dalla giornalista Cristina Rossi, hanno preso parte Matteo Rossi – presidente PSD, Lazzaro Rossini – esponente di MD, Alessandro Mancini – Consigliere NPR, Marica Montemaggi – Consigliere Libera, Severino Bollini – Segretario MIS, Karen Pruccoli – Presidente UDS.

La conversazione, ricca di spunti e suggestioni, ha confermato la necessità, non più rinviabile da parte della Politica, di affrontare con maturità e attenzione un tema che tocca la coscienza di ogni sammarinese.

Lazzaro Rossini in nome e per conto del PSD e di MD ha affidato temporaneamente una bandiera d’epoca dell’Unione Donne Sammarinesi – conservata nell’archivio PSD – all’attuale presidente Karen Pruccoli, con l’auspicio che possa portare fortuna e sventolare ancora il prossimo 26 settembre.

La serata è poi proseguita in maniera conviviale con la cena nel parco allietata dalla musica di Yuma e Zyba.

Nella stessa giornata il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli ha discusso a distanza con il Capodelegazione italiano PD e Vice Capogruppo al Parlamento Europeo PSE Brando Benifei.

Al centro del confronto l'Accordo di Associazione SM-UE.

È possibile visionare la conversazione al seguente link: https://fb.watch/72eoi_rtL_/

Comunicato stampa

PSD e MD