PSD e MD: San Marino ha rotto il velo dell’ipocrisia.

Il 26 settembre 2021 la Repubblica di San Marino ha rotto il velo dell’ipocrisia, grazie a Unione Donne Sammarinesi che ha promosso il referendum e a tutta la cittadinanza che lo ha sostenuto e concretizzato con il voto. Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico hanno portato il loro contributo firmando per il referendum, promuovendo spazi di discussione e confronto, per ricercare in un dibattito civile e costruttivo le opzioni per una legge, allineata alle normative italiane ed europee, in grado di accogliere, nel minor tempo possibile, l’istanza referendaria. I direttivi di PSD e MD già dal giugno scorso hanno espresso precise indicazioni politiche sulla questione, manifestando questo impegno anche con l’affidamento all’UDS, in occasione dell’iniziativa del 28 luglio scorso, di un simbolo storico di queste battaglie. Il 26 settembre è stata una bella giornata per la Repubblica di San Marino con l’affermazione del referendum in materia di interruzione volontaria di gravidanza e depenalizzazione dell’aborto, per la Svizzera con la vittoria del sì a nuovi diritti civili, per l’Islanda con l’ottima affermazione della presenza femminile in parlamento e per i socialisti europei con l’affermazione del SPD alle elezioni tedesche. Questi risultati ripropongono la necessità per San Marino di prendere il suo posto in Europa al fianco dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in quanto la società civile sammarinese ha dimostrato ancora, in modo inequivocabile, che il futuro non può essere degli integralismi.

