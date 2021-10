Psd e Md si congratulano con il nuovo sindaco di Rimini

Il Partito dei Socialisti e dei democratici e Movimento Democratico si congratula con Jamil Sadegholvaad per l'elezione a sindaco della città di Rimini già al primo turno. Il risultato è sicuramente anche il frutto del suo Impegno in qualità di assessore e dell’incessante lavoro portato avanti dal suo predecessore Andrea Gnassi che ha consegnato ai residenti come a tutti i visitatori una città profondamente rinnovata, riqualificata ma con una precisa identità che non è stata snaturata. PSD ed MD si congratulano altresì con tutte le liste che hanno dato il supporto a questa chiara vittoria e gli eletti, tra cui spicca il Segretario del Giovani Democratici Carminucci che è anche quello che ha ottenuto più preferenze. La conferma del governo della città risulterà importante anche per i rapporti con la Repubblica e le tante collaborazioni in essere e quelle da implementare ulteriormente come i finanziamenti europei congiunti, le infrastrutture ed i progetti sul turismo, su cui indubbiamente il caso riminese deve insegnare molto anche a San Marino. PSD ed MD festeggiano Inoltre la vittoria netta al primo turno a Bologna di Matteo Lepore, anch'esso assessore PD della giunta precedente del sindaco Merola. In entrambi i casi si tratta di città progressiste in cui la continuità è stata premiata dai cittadini, smentendo decisamente una tendenza negativa degli ultimi anni che vedeva premiati i partiti di centro-destra, soprattutto quando da tempo le città erano amministrate dalla sinistra.

Cs Psd Md

