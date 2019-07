PSD e PS: grande soddisfazione per il recepimento del referendum sulla legge elettorale

PSD e PS esprimono grande soddisfazione per il recepimento del referendum sulla legge elettorale svolto il 2 giugno con un netto risultato che richiedeva un cambiamento significativo delle regole del gioco democratiche. Infatti dopo l’attivazione del tavolo di confronto tra tutte le forze presenti in Consiglio e numerose riunioni, sia maggioranza che opposizione hanno messo a fuoco la priorità dell’ascolto della cittadinanza sul tatticismo che tendeva a ritardare l’adozione della legge che ratifica il referendum. L’unanimità raggiunta dai gruppi per addivenire ad un testo in cui anche importanti novità sono state concordate indica l’inizio di una nuova stagione politica, in cui dovrà prevalere la capacità di aggregazione sulla polarizzazione che invece caratterizzava la legge elettorale appena superata. La cittadinanza ha chiesto di mettere al centro dell’attenzione la rappresentatività, una volontà che l’opposizione ha colto con il sì al quesito referendario e che ora anche la maggioranza recepisce. Ora che l’impegno per la correzione delle regole elettorali è stato portato a termine, PS e PSD intensificheranno l’attività per offrire soluzioni alla acuta crisi economica e lavoreranno per la costruzione di una piattaforma politica aperta alla luce della nuova legge elettorale.

Comunicato stampa

PSD e PS