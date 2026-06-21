PSD: "Edilizia sociale: presentato il primo progetto di legge collegato all’Icee"

Il PSD esprime soddisfazione per la presentazione alla maggioranza del progetto di legge sugli interventi di sostegno in materia di edilizia sociale, promosso dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Il provvedimento introduce criteri più chiari e più aderenti alle reali condizioni delle famiglie, con l’obiettivo di indirizzare le risorse pubbliche verso chi si trova in uno stato di effettivo bisogno. Si tratta di un intervento che aggiorna strumenti ormai datati e che prova a dare risposte più efficaci a una problematica che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti. Siamo convinti che questa legge rappresenti un passo avanti importante, ma siamo altrettanto consapevoli che da sola non possa risolvere tutte le criticità esistenti. Per affrontare con serietà il tema dell’emergenza abitativa sarà necessario ampliare il numero degli alloggi disponibili e garantire che il patrimonio riservato alle finalità sociali venga utilizzato nel rispetto dei principi di equità e solidarietà che ne sono alla base. Il PSD esprime un sentito ringraziamento alla Segreteria di Stato per il Turismo, guidata da Federico Pedini Amati, e ai suoi uffici per l’attività svolta nella predisposizione del progetto di legge. Un ringraziamento va anche al gruppo di progetto sulla Sicurezza Sociale del PSD, coordinato da Arianna Golfi, che ha contribuito con approfondimenti e proposte durante la fase di elaborazione del provvedimento. Il valore di questa iniziativa è accresciuto dal fatto che si tratta del primo progetto di legge collegato all’ICEE, l'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità, uno strumento fortemente voluto dal PSD per rendere più giusto, trasparente e oggettivo l’accesso alle prestazioni sociali. Parallelamente sta proseguendo l’attività del Segreterio di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi per completare il percorso di attuazione dell’ICEE. Nei prossimi giorni si insedierà l’Osservatorio previsto dalla normativa e verranno avviati gli ultimi passaggi necessari alla piena operatività del sistema, sia sul piano regolamentare sia su quello organizzativo e informatico. L’obiettivo è arrivare in tempi brevi all’avvio della fase di sperimentazione, che consentirà di testare e perfezionare uno strumento che rappresenta una vera innovazione nel campo delle politiche sociali sammarinesi. Per il PSD, edilizia sociale e ICEE sono parte della stessa visione: costruire un sistema di welfare più moderno, più equo e maggiormente capace di riconoscere le diverse condizioni delle famiglie, indirizzando il sostegno pubblico dove è realmente necessario.



c.s. PSD San Marino









