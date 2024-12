Il delegato ai rapporti internazionali del PSD, Gerardo Giovagnoli, ha partecipato al Congresso del Partito Socialista Operaio Spagnolo, tenutosi a Siviglia nei giorni scorsi. Il Congresso sotto lo slogan “la Spagna avanza a sinistra”, ha visto al centro dell’attenzione le politiche sociali messe in atto dal governo spagnolo, sotto la guida del Segretario dello PSOE Pedro Sanchez, che ha portato quel paese ad ottenere una crescita del PIL molto superiore alla media dei paesi europei, nonostante, anzi, grazie a forti politiche sociali, in controtendenza rispetto tanti governi del continente. Lo PSOE risulta quindi un modello per tutta la famiglia progressista e riformista, proponendo politiche coraggiose e lungimiranti, che uniscono mirabilmente i diritti sociali con quelli civili, con l’ottica di non lasciare indietro nessuno e valorizzare lo sviluppo economico alla luce dei suoi effetti complessivi sulla società. Tali motivazioni hanno spinto i delegati a confermare, con il 90% del supporto, la Segreteria ed il nucleo della squadra di Pedro Sanchez. Nell’ambito degli incontri ristretti della giornata di domenica dedicati agli ospiti internazionali, Giovagnoli è stato invitato dal Segretario Sanchez ad un momento di scambio di idee, assieme a diversi leader di partito ed esponenti di governo, utili a potenziare i rapporti del PSD con il PSOE e tra la Spagna e San Marino. Nella stessa giornata Giovagnoli ha avuto anche la possibilità di richiedere alla Onorevole Laura Ballarin, Parlamentare Europea, un incontro, che si svolgerà questa settimana a Bruxelles, per illustrare la posizione della Repubblica di San Marino rispetto all’Accordo di Associazione. L’importanza di tale incontro risiede nel fatto che Ballarin è la delegata del Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo per curare i rapporti con i piccoli stati, segnatamente quelli che saranno associati all’UE. Il PSD si congratula vivamente per lo straordinario successo di partecipazione e di contenuti politici con il PSOE e con il suo riconfermato Segretario Sanchez, ringraziando per l’invito a partecipare ad una così importante assise.