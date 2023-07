PSD: il 31 luglio l'Assemblea Congressuale del Partito

Lunedì 31 luglio, a partire dalle ore 17.00 presso la Sala polivalente dell'ex tiro a volo di Murata si terrà l'Assemblea Congressuale del Partito. L'Assemblea rappresenta un momento di svolta, formalizzerà l'ingresso di MD nel PSD, primo segno ufficiale del percorso di aggregazione che il PSD porta avanti anche con PS ed Elego. Si intende creare un nuovo assetto, forte del ritorno di famiglie storiche, come di volti e competenze nuove, che lancerà una fase politica nel nome dell'aggregazione dell’area, per porre il PSD in una posizione centrale, rispetto al quadro politico in costruzione. Finita la stagione dell’antipolitica ricomincia una nuova fase per il partitismo di centro-sinistra, nel segno della tradizione, della partecipazione e dei valori del riformismo. L’Assemblea sarà anche l’occasione per celebrare la Festa della Libertà che rappresenta la riconquista della democrazia dopo il ventennio fascista e i 40 anni anche dall'inizio delle relazioni di San Marino con quella che allora si chiamava Comunità Europea. Il ripristino della libertà e il progetto dell’Unione Europea sono due concetti si fondono e si tengono assieme, basati entrambi su democrazia e pace. Per l’occasione è stata organizzata una mostra dei manifesti dedicati nel tempo dal PSD alla Festa della Libertà, la storia del partito, nelle congiunzione delle forze della sinistra, e insieme il processo di conquiste democratiche, con l’obbiettivo chiaro dell'integrazione europea - nell'orizzonte, entro l'anno, dell'Accordo di Associazione. L’Assemblea inizierà con la lettura della Relazione generale, che consiste nella sintesi dell’attività svolta dai membri dell’esecutivo, proseguirà con la lettura da parte del Capogruppo della relazione sull’attività svolta dal Gruppo Consiliare e con la lettura da parte di ciascun Segretario di Stato della relazione sulla propria attività. Dopodiché si svolgerà il dibattito. Infine si procederà alla sostituzione dei membri dimissionari e/o all’integrazione dei nuovi membri all’interno del Consiglio di Direzione, della Segreteria Politica (non del Segretario, il quale è nominato dal Congresso) e del Collegio dei Garanti. Si ricorda che per partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto è necessario aver formalizzato l'iscrizione al Partito. Sarà possibile iscriversi fino all'apertura dei lavori. Conclusa l'Assemblea (verso le ore 20.00) è previsto un momento conviviale con possibilità di cenare nel prato antistante la Sala.

Cs - PSD