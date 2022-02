Psd: il riconoscimento dell'opzione europea è un fatto istituzionale

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici saluta con grande favore le parole rivolte dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella alla nostra Repubblica e lo ringrazia. Egli ha difatti scelto di valorizzare «il percorso associativo alla comune casa europea» che San Marino sta compiendo, ossia il negoziato per un Accordo di associazione con l’Unione Europea che impegna il paese da ormai sette, lunghi, anni. Il percorso citato dal Presidente Mattarella non può essere considerato negativo. Esso riguarda lo sforzo titanico che la Repubblica sta compiendo per conseguire finalmente una meta fondamentale: rafforzare l’integrazione con l’Unione Europea e beneficiare di un nuovo status paese. Svilire il percorso citato dal Presidente Mattarella significa anche svilire la Repubblica, ledere la dignità dello sforzo di un piccolo Stato che cerca il suo legittimo e peculiare posto nell’Europa unita: ciò è inaccettabile. Oggi tutti dovrebbero quantomeno rispettare questo sforzo, definito legittimamente nel nostro quadro istituzionale democratico come obiettivo imprescindibile per la nostra Repubblica. Verso questo impegno è certamente dovuta lealtà istituzionale da parte di tutti gli organi dello Stato e, nondimeno, responsabilità per gli effetti della propria condotta verso cittadini e cittadine di cui sono un punto di riferimento. Il PSD è sempre stato all’avanguardia dell’integrazione europea della Repubblica. Mai si è sottratto al compito doveroso di condividerne, ragionando, gli ottimi motivi col Paese e persino i punti critici, anche quando ciò era spesso incompreso o trascurato. Continuerà a farlo con la stessa convinzione che San Marino possa trovare, nell’unità d’intenti, con i suoi principi e i suoi interessi, il proprio posto nella comune casa europea e trarne così benefici concreti per le presenti e future generazioni. È soprattutto su questo impegno che si definisce, con chiarezza e senza ambiguità, la politica d’oggi e di domani nella nostra Repubblica.

Cs Il Gruppo Esteri del PSD

