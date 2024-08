PSD: Il settore turistico di San Marino continua a dimostrarsi un pilastro fondamentale dell’economia del Paese

Il settore turistico di San Marino continua a dimostrarsi un pilastro fondamentale dell’economia del Paese, registrando un incremento del 7,2% nei flussi turistici durante i primi sei mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che già aveva segnato un notevole recupero post-pandemia. Questo risultato si inserisce in un trend positivo di crescita che ha superato i livelli pre-COVID, confermando l’importanza strategica del turismo per l'economia sammarinese. Questa rilevanza è stata più volte sottolineata anche dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), che nei suoi rapporti ha evidenziato come il turismo, insieme al settore manifatturiero, abbia giocato un ruolo cruciale nel mantenere la resilienza economica di San Marino, soprattutto in un contesto europeo segnato da incertezze economiche e finanziarie. L’FMI ha elogiato la capacità del Paese di mantenere una performance economica robusta nonostante le difficoltà globali, grazie anche al settore turistico che ha superato i livelli pre-pandemia. Dietro questi risultati, vi è la guida determinata del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Recentemente riconfermato nel suo incarico, Pedini Amati ha saputo combinare tradizione e innovazione, promuovendo eventi di richiamo internazionale e rafforzando la presenza di San Marino sulla scena globale. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici non può che esprimere profonda soddisfazione e pieno supporto per il lavoro svolto da Pedini Amati, riconoscendone il contributo decisivo alla crescita del settore turistico sammarinese e dell’intero Paese.

Comunicato stampa

PSD