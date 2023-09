PSD: In agenda una di serie attività politiche, formative e ludiche

La direzione del Partito dei Socialisti e dei Democratici si è riunita nella serata ieri per mettere subito in agenda una di serie attività politiche, formative e ludiche, come deliberato nella Assemblea Congressuale di fine luglio.

In particolare è stato presentato, discusso ed approvato un regolamento di gestione delle riunioni del Consiglio di Direzione per disciplinare con maggiore chiarezza ed efficacia il funzionamento dell’organismo alla luce dell’allargamento e maggiore partecipazione determinate dell’Assemblea richiamata.

Alla luce dell’esigenza di migliorare la qualità della partecipazione politica, divulgare i principi fondativi di una organizzazione partitica, condividere la storia del paese, aggiornare la capacità di comunicare contenuti politici negli anni media sociali digitali, è stato deliberato l’avvio di una nutrita serie di appuntamenti di formazione politica con ospiti politici, accademici e esperti dei vari settori che saranno protagonisti di apposite conferenze o riunioni.

E’ stata inoltre presentata una bozza di documento con le linee guida che il PSD intende perseguire per affrontare in maniera pubblica questa fase di prevista conclusione del negoziato di associazione all’Unione Europea, che ancora tanti quesiti pone alla cittadinanza, quesiti a cui il partito vuole rispondere con chiarezza e semplicità, in particolare nella definizione della cornice dell’accordo, dei suoi contenuti principali, di cosa è previsto e di cosa non è previsto, in particolare nella differenza tra l’Accordo di Associazione e adesione all’Unione Europea.

Inoltre la Direzione del PSD ha deciso di intensificare il suo impegno a favore della parità di genere e contro la violenza alle donne, esigenza improcrastinabile in particolare in questo periodo di costanti notizie di violazioni, violenze, discriminazioni a danno delle donne, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro del gruppo donne al fine di proporre indicazioni e normative volte alla piena attuazione della convezione n.190 dell'ILO.

Infine, a proposito di formazione e storia del paese e dei partiti della sinistra sammarinese, si è valutato che lo sterminato archivio del PSD, che riunisce buona parte dei rami socialisti e comunisti di San Marino, dovrebbe essere conferito all’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino per una migliore preservazione e valorizzazione della mole di documenti, manifesti, audiovisivi, scambi epistolari.



