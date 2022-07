PSD: Incontri tra il Seg. Giovagnoli ed esponenti del Partito Laburista di Malta

Il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli ha incontrato, presso il Parlamento della Repubblica di Malta, il Sottosegretario ai fondi Europei, nonché Parlamentare del Partito Laburista, Christian Bonett ed a seguire, presso la sede principale del PL, Marc Vella Bonnici, Segretario Internazionale del Partito. L’occasione è stata particolarmente utile per discutere quanto l’Unione Europea ha significato per Malta in ordine al loro sviluppo complessivo, alle relazioni internazionali, soprattutto al sostegno per le infrastrutture che Bruxelles garantisce e su cui Malta ha acquisito una grande esperienza ed efficacia, che ha consentito alla Repubblica, sotto la guida dei Premier Laburisti Muscat dal 2013 al 2020 e del suo successore, Robert Abela, di ottenere dinamiche anticicliche rispetto alla crisi finanziaria del 2008, con significativi aumenti del PIL. Con l’Onorevole Bonett si è inoltre fatto il punto della situazione a seguito del monitoraggio del Consiglio d’Europa appena votato a Strasburgo e valutate le similarità e differenze sulle quali potrebbe concentrarsi il monitoraggio che vedrà protagonista la Repubblica di San Marino con una delegazione dell’apposita Commissione che giungerà in Repubblica a fine ottobre. Con il Segretario Internazionale Bonnici si è discusso del funzionamento dei relativi partiti e della loro proiezione internazionale, inquadrando la situazione nel contesto attuale di ritorno di fiducia nei partiti tradizionali, fiducia che a Malta non è mai venuta a mancare e che ha consentito ai Laburisti di conquistare sempre più consensi nelle ultime tornate elettorali. Il PSD, a nome del Segretario Giovagnoli, ringrazia il Partito Laburista ed i suoi rappresentanti per aver organizzato gli importanti incontri da cui si possono trarre molti insegnamenti da un paese anch’esso piccolo, ma già totalmente integrato nell’Unione Europea.

Comunicato stampa

PSD