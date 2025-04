Psd: interrogazione al governo sull’aumento anomalo di chiamate indebite a cittadini sammarinesi e sulla sicurezza dei dati

Psd: interrogazione al governo sull’aumento anomalo di chiamate indebite a cittadini sammarinesi e sulla sicurezza dei dati.

Negli ultimi tempi, numerosi cittadini stanno ricevendo quotidianamente chiamate sospette da numeri sconosciuti, spesso caratterizzate da messaggi preregistrati o proposte commerciali invasive. Questi epidosi, caratterizzati da un aumento anomalo, stanno creando un significativo disagio e preoccupazione tra la popolazione. In questo contesto, si inseriscono anche le truffe legate all’utilizzo di carte di credito o servizi finanziari offerti da operatori presenti sul territorio, di cui hanno dato notizia gli organi di informazione. San Marino, per la propria specificità e per la limitatezza delle proprie dimensioni, potrebbe risultare particolarmente vulnerabile a fenomeni di questo tipo ed essere bersaglio facile per chi cerca di lucrare attraverso l’uso improprio delle informazioni personali. Occorre dunque una riflessione sulla corrispondenza delle normative attuali agli standard internazionali e sull’adeguatezza degli strumenti investigativi in dotazione alle nostre forze di polizia. È per questo motivo che il PSD, interpretando un legittimo bisogno di chiarezza e sicurezza da parte dei cittadini, ritiene doveroso interpellare il Governo per conoscere quanto segue:

• Se il Governo sia a conoscenza del fenomeno delle chiamate indebite e potenzialmente ingannevoli che stanno colpendo molti cittadini e se siano state avviate indagini o accertamenti per comprenderne l’origine e la reale portata.

• Se l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sia stata coinvolta nell’analisi di questi episodi e se stia svolgendo attività di monitoraggio o verifica al fine di garantire la corretta applicazione delle normative vigenti.

• Se si sospetti o si ritenga plausibile l’ipotesi di una fuga o di una vendita di dati personali, e quali verifiche siano state svolte o si intendano svolgere per accertare eventuali responsabilità.

• Se le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali siano considerate idonee a prevenire e contrastare fenomeni di questo genere, e quali eventuali aggiornamenti normativi siano previsti o auspicati.

• Se le forze di polizia dispongano degli strumenti adeguati per intervenire su fenomeni complessi e tecnologicamente avanzati come quelli in esame, e se vi sia la necessità di potenziarne le capacità operative.

• Quali eventuali altre azioni il Governo intende attuare per impedire che qualcuno possa lucrare sulla vendita o l’utilizzo illecito delle informazioni dei cittadini.

I Consiglieri del PSD

Luca Lazzari

Tommaso Rossini

