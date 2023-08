PSD: Luca Lazzari nominato nuovo Presidente del Partito per acclamazione

Il neo Consiglio di Direzione del PSD, che nella sua nuova forma conta ben 41 membri e si caratterizza per un ottimo grado di capacità elaborativa e una composizione sociale eterogenea, si è riunito per la prima volta lo scorso lunedì 7 agosto per procedere alla sostituzione del Presidente Matteo Rossi, il quale ha recentemente assunto l’incarico di Capogruppo consiliare di Noi per la Repubblica.

Il Consiglio di Direzione ha riconosciuto unanimemente a Matteo Rossi il merito di essere stato un riferimento costante e prezioso per il Partito e lo ha vivamente ringraziato per i risultati politici conseguiti durante il suo mandato, rinnovandogli la fiducia per i prestigiosi incarichi istituzionali da lui ricoperti.

Il Consiglio di Direzione ha poi nominato per acclamazione Luca Lazzari nuovo Presidente del Partito. A seguire si è svolto un dibattito da cui sono emersi alcuni primi utili elementi per il perfezionamento degli strumenti di lavoro interni, il potenziamento della campagna di adesione al Partito, l’attualizzazione degli indirizzi programmatici così come delle forme e dei mezzi di comunicazione.

In ultimo il Consiglio di Direzione ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’Assemblea Congressuale, sia in termini di partecipazione che di qualità del dibattito, sottolineando il valore politico della Presidenza onoraria di una persona capace, saggia e specchiata come Maria Lea Pedini.



