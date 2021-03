Psd-Md: contrastare lo smarrimento tra la post politica e la politica dei post

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento democratico si congratulano con Enrico Letta per la nomina a Segretario del Partito Democratico italiano. La doppia sfida della ristrutturazione del partito e della partecipazione ad un esecutivo di larghe intese in un periodo di grande difficoltà e complessità, trova nelle parole e nelle proposte che Letta ha espresso all’Assemblea Nazionale del PD un programma ambizioso. In particolare il grande sforzo annunciato per il cambiamento e per il coinvolgimento dei giovani rappresenta anche secondo noi la giusta ricetta per contrastare lo smarrimento della società italiana (e sicuramente anche quella sammarinese) tra la post politica e la politica dei post, tra un nazionalismo per fortuna in regressione e la demagogia degli annunci su twitter. Il partito aperto, il rimettere in moto il dialogo ed il coinvolgimento, il lavoro democratico in sostanza, tornano ad essere concetti centrali dell’attività politica. Guardiamo come sempre con grande interesse e con senso di fratellanza al PD dovuti agli storici rapporti tra i nostri partiti fin dall’inizio della loro storia e alla comune appartenenza al Partito Socialista Europeo. A tal proposito segnaliamo la grande spinta europeista che ha sempre caratterizzato il PSD e che ha trovato un ottimo contributo nella collaborazione degli europarlamentari del PD che intendiamo proseguire ed anzi sviluppare ulteriormente dato l’avvicinarsi della conclusione dell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea, assieme ad Andorra e Monaco. Rispetto a tale tema ed a quello fondamentale del rapporto con l’Italia valutiamo sempre più utile il confronto tra le nostre forze e per i nostri paesi. PSD e MD augurano al nuovo Segretario un proficuo lavoro e auspicano l’aiuto di tutti gli aderenti e la classe dirigente del PD “per pensare l’impensabile” e per “non solo un nuovo Segretario, ma un nuovo PD”.

cs MD e PSD