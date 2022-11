PSD-MD: incontro con Comites

Il tema delle modalità di acquisizione della cittadinanza è stato più volte al centro dell’azione del legislatore negli ultimi 25 anni. Ogni volta si è andati nella direzione di rendere i requisiti meno stringenti soprattutto nella dimensione temporale ed in quella della parità di genere. Il PSD ed MD hanno sempre sostenuto tali sforzi e già da tempo hanno chiesto di eliminare una tra le ultime forme di trattamento asimmetrico rimaste: l’obbligo di rinuncia della cittadinanza già posseduta, al fine di poter essere naturalizzati sammarinesi. Come è noto infatti diversi paesi non prevedono la possibilità di rinunciare alla cittadinanza e di sicuro sarà capitato che alcuni che hanno rinunciato hanno di seguito riacquisito quanto perso, nonché si deve soprattutto considerare che è una realtà diffusissima nel nostro paese quella di possedere più passaporti, non di rado più di due. L’incontro svolto mercoledì scorso con il COMITES ha rimesso al centro dell’attenzione la tematica, già oggetto di Ordine del Giorno condiviso e della seguente Proposta di Legge già l’anno scorso. PSD ed MD ritengono sia giunto il momento di portare definitivamente all’attenzione dell’aula consiliare il suddetto testo e correggere questa ormai inutile vessazione ed i cui effetti sono sicuramente negativi per chi vorrebbe ottenere lo status di sammarinese e quasi interamente neutri per la Repubblica.

Comunicato stampa

PSD - MD