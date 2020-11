PSD-MD: La relazione di inchiesta su Banca CIS fa emergere una strategia mirata al cambio totale della geografia dei poteri interni

La relazione di inchiesta su Banca CIS completa - e per certi versi modifica - la narrazione della storia recente del nostro Paese. Infatti, non solo determina e disvela condotte e responsabilità specifiche, ma rende più chiaro e comprensibile quanto è accaduto nella politica sammarinese a partire dal momento in cui è iniziato il crollo del “sistema” San Marino anni Novanta e Duemila. E che cosa ci dice? Che l’opera di moralizzazione non è stata il riflesso naturale di quel crollo, ma una vera e propria strategia mirata al cambio totale della geografia dei poteri interni. Una strategia che ha nella relazione Fincapital il suo punto di origine e nel cosiddetto processo “Mazzini” il suo punto di culmine. Una strategia che ha - sì - scardinato dei poteri inquinati e in disequilibrio, ma a vantaggio di uno solo di essi: il potere grandoniano. Ciò ha determinato uno sfasamento grave e generale delle dinamiche politiche, istituzionali ed economiche, che si è oltremodo acutizzato col governo di Adesso.sm, un governo costituzionalmente debole in quanto retto da un premio di maggioranza di quindici seggi e dalla volontà primaria di sopravvivenza delle forze politiche che lo componevano. Per quanto accaduto nella legislatura precedente, per la gravità dei danni apportati alle finanze pubbliche e per il grado di violazione istituzionale raggiunto, noi riteniamo debba essere svolta un’indagine ulteriore da parte della magistratura. C’è poi una parte di storia che riguarda più da vicino la nostra area politica e sulla quale non possiamo non esprimerci. Dalla relazione emerge infatti in modo univoco che il governo di centro-sinistra del 2006-2008, che era stato il risultato di un percorso difficile e faticoso di aggregazione delle sinistre e che avrebbe dovuto portare la politica sammarinese nella modernità del modello dell’alternanza democratica, ebbene, quel governo e quella visione politica sono stati sacrificati sull’altare dell’interesse del sempiterno potere grandoniano. Si è dimostrato infatti che il PSD era inquinato da una frangia che rispondeva in via primaria a quel potere in cambio di proposte di affari e gratificazioni economiche. Noi chiediamo – senza risentimento alcuno - che per dignità della nostra storia, chi partecipò a quella fase e ancora ricopre incarichi pubblichi faccia un passo indietro.

