Psd - Md riconoscono l'impegno dell'Università Rsm per sostenere la ricerca

La ricerca scientifica universitaria è un bene pubblico fondamentale per la vita di ogni Stato e il suo progresso. Lo è specialmente per un piccolo Stato come il nostro che, grazie al lavoro dell’Università, gode ormai di notevoli ricadute positive sul territorio e il suo tessuto sociale. Lo sforzo attuale dell’Ateneo sammarinese per sostenere la ricerca è un impegno senza precedenti nella storia. Va perciò riconosciuto e lodato, anzitutto per il suo valore di servizio alla Repubblica. Rappresenta difatti una svolta epocale anche perché, grazie all’Università, pone San Marino a confronto degli Stati europei più avanzati, i quali investono direttamente nella ricerca scientifica una parte significativa delle proprie risorse perché sono consapevoli delle ricadute concrete sul territorio nel breve, medio e lungo periodo. L’impegno dell’Università ravviva perciò la consapevolezza che oggi, nel ventunesimo secolo, l’investimento nella ricerca è fondamentale anche per la nostra Repubblica. Va ricordato un fatto: siccome San Marino non è uno Stato dell’Unione Europea, la nostra Università non può attingere ai ricchissimi finanziamenti europei (i maggiori a livello mondiale) che sono una fonte indispensabile per tutte le università europee e quindi per tutti gli Stati membri. Per questo motivo l’impegno dell’Ateneo va doppiamente lodato: perché lo sforzo è doppio. Questo impegno va però anche sostenuto, oltre che lodato, sostenendo attivamente l’Università nel percorso virtuoso che da tempo sta percorrendo a beneficio di tutti e tutte. Un sogno della fondatrice dell’Università, Fausta Simona Morganti, era d’altronde quello di fare del nostro Ateneo una università europea, in grado di confrontarsi col mondo intero. Per questo invitò Federico Mayor, direttore generale dell’UNESCO, all’inaugurazione dell’Ateneo il 30 settembre 1985: era uno sguardo di ampie vedute sul futuro che oggi l’Università costruisce per tutto il Paese.

Cs PSD-MD