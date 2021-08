PSD-MD sulla situazione in Afghanistan

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico esprimono profonda preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Nel convincimento che il primo e fondamentale diritto delle persone sia quello alla vita nella pace e nella libertà, intendono sostenere tutti gli sforzi, a partire da quelli delle Nazioni Unite, volti a garantire questo diritto inalienabile per le cittadine e i cittadini dell’Afghanistan. La Costituzione afghana, tuttora vigente, afferma nel Preambolo il suo fondamento sulla volontà popolare e sulla democrazia, e che lo Stato afghano è costituito al fine di creare una società civile libera da oppressioni, atrocità, discriminazioni e violenza e basata sul principio di legalità, sulla giustizia sociale, sulla tutela dei diritti umani e della dignità e garantisce i diritti fondamentali e le libertà del popolo. Secondo la Costituzione, lo Stato afghano si conforma alla carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti umani e vieta ogni forma di discriminazione e di privilegio tra i cittadini dell’Afghanistan, sia uomini che donne, che hanno gli stessi diritti e doveri di fronte alla legge. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico intendono proporre alle altre Organizzazioni politiche un ordine del giorno consiliare condiviso, che impegni il Congresso di Stato a supportare tutti gli sforzi, a partire da quelli delle Nazioni Unite, per garantire la pace e la realizzazione di un processo politico unitario in Afghanistan, inclusivo di tutte le componenti e che garantisca la difesa della Costituzione. L’Afghanistan deve ritornare a pieno titolo nella Famiglia delle Nazioni e sostenere la convivenza internazionale. Per questo deve essere aiutato da tutta la Comunità internazionale.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico

