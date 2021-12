PSD-MD trasmette le proprie congratulazioni a Gabriel Boric

In Cile Gabriel Boric leader della coalizione di sinistra Pacto Apruebo Dignidad, è stato eletto Presidente vincendo contro il candidato dell’estrema destra. PSD-MD hanno trasmesso le proprie congratulazione al cileno Luis Ayala Presidente dell’Internazionale Socialista. L’’importante vittoria della sinistra cilena avviene dopo il referendum del 2020 che ha stabilito di dare al Cile, entro il 2022 una nuova costituzione in sostituzione di quella di Pinochet e con Boric, il più giovane Presidente cileno, punta a rafforzare il ruolo dello Stato per garantire i diritti fondamentali come l’istruzione, la salute , la riduzione delle discriminazioni, il rispetto dei diritti umani.

PSD-MD

