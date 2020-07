PSD-MDSI: incontro sui maggiori temi di interesse attuale

Nella giornata di Martedì il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico si sono incontrati per discutere sui maggiori temi di interesse attuale, anche in preparazione della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale, e della organizzazione delle prossime iniziative congiunte. Le difficoltà in cui versa il paese richiedono grande coesione ed efficacia politica nel delineare una complessiva strategia di riequilibrio dei conti pubblici, di raccolta e corretto utilizzo di finanziamenti a debito per la ripresa economica e la ricapitalizzazione del settore bancario, contestualmente ad un riposizionamento sullo scenario internazionale. PSD e MD sostengono i non facili sforzi che l’esecutivo sta compiendo a tal riguardo e lavoreranno per ottenere una condivisione di paese su un progetto complessivo che dia credibilità al sistema. L’occasione è stata utile per affrontare anche il tema della giustizia alla luce del Consiglio Giudiziario Plenario tenutosi lunedì. Il Commissario Iro Belluzzi ha rappresentato il suo pensiero a tal riguardo, nel rispetto della segretezza dei lavori di quell’organo esprimendo tutta la difficoltà delle posizioni assunte durante la seduta. PSD ed MD hanno apprezzato l’onestà ed il travaglio rappresentato, esplicitati anche da sua nota stampa, e hanno accolto la decisione di rimettere, nella giornata di ieri, il proprio mandato di rappresentante di NPR di membro della Commissione Affari di Giustizia, alle valutazioni e giudizio dell’aula Consigliare, al fine di rimarcare la necessità di un percorso equilibrato sulle delicate scelte da porre in essere per riportare equilibrio e serenità dovuta tra gli attori che hanno la responsabilità di una giusta ed efficiente Amministrazione della Giustizia, anche alla luce di una necessaria e improcrastinabile riforma dell’ordinamento. PSD- ed MD hanno dato pieno sostegno, nella riunione del gruppo consigliera di NPR, svoltasi ieri sera per intraprendere con le modalità e finalità succitate questo percorsa di riforma.

Comunicato congiunto

PSD-MD