Psd: Nessuna deviazione nel percorso intrapreso. La nostra cultura di Governo è garante del Patto Politico di Maggioranza

Notiamo con soddisfazione che forze politiche e dell’informazione dedicano ampio spazio a definire o commentare possibili alleanze o progetti politici presenti e futuri con al centro il Partito dei Socialisti e dei Democratici. Non vorremmo deludere nessuno ma né l’intervista al Segretario di Stato Pedini Amati, fortemente strumentalizzata nonostante la chiarezza delle risposte, né le comunicazioni precedenti del PSD come i vari comunicati o le interviste del Segretario Politico Gerardo Giovagnoli o Presidente Matteo Rossi, sono da intendersi come modifica del quadro di maggioranza attuale, tantomeno la volontà di una sua interruzione. Al contrario, il PSD in tutte le sue componenti è convinto che gli ultimi 18 mesi di legislatura debbano essere dedicati al paese senza distrazioni tattico-politiche: l’Accordo di Associazione con l’UE, la crescita economica indirizzata ad un modello con esso compatibile, il rinnovo del finanziamento internazionale, la strategia energetica e della risorsa idrica, le tante vicende di interesse quotidiano della cittadinanza, dalla sanità alla casa, sono e saranno al centro dell’attenzione del partito. Infatti proprio in queste settimane saranno intensificati gli sforzi di confronto interno e con esperti del settore al fine di avanzare proposte immediatamente realizzabili: già nella giornata di ieri si è riunito un gruppo di lavoro apposito con tanti contributi qualificati, sul tema del comparto edilizio e delle esigenze dei giovani rispetto alla casa. Il PSD intende quindi in primis potenziare il suo ruolo d’indirizzo attraverso proposte come da sua tradizione, che tengano conto del futuro contesto europeo e intende farlo nell’alveo del confronto di maggioranza. Nello stesso alveo inseriamo il ragionamento sulla prossima legislatura, le cui direttive chiaramente non sono state ancora né oggetto di confronto, né tantomeno definite. In questo contesto, e solo in questo, il PSD lavorerà per continuare il progetto di rafforzamento dell’area socialista democratica e riformista, che si esprimerà non con annunci sulla stampa ma in un costante impegno di elaborazione e confronto politico.

cs Psd