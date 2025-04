PSD: Papa Francesco, un saluto laico a una figura che ha segnato il nostro tempo

Il PSD saluta con tristezza la figura di Papa Francesco, venuto a mancare oggi dopo anni di pontificato che hanno lasciato un segno nella storia della Chiesa e nel dibattito mondiale.

Da partito laico e democratico, crediamo che anche il pensiero religioso, quando capace di apertura e confronto, possa contribuire alla riflessione sui grandi temi del presente. Papa Francesco ha sicuramente provato a farlo: parlando di pace, di ambiente, di giustizia sociale, esortando alla vicinanza e alla solidarietà verso gli umili e gli emarginati, sostenendo la ricerca del dialogo e della comprensione, e invitando al rispetto dei diritti umani, del pluralismo delle idee, dell’accoglienza. Ha portato in primo piano temi vicini anche alla nostra sensibilità.

In un tempo segnato da disuguaglianze crescenti e da cambiamenti profondi, il suo sguardo ha rappresentato per molti una voce di riferimento, capace di offrire parole di conforto e di richiamo al valore della dignità. Non sempre i tempi sono maturi per parole più scomode, ma ogni tentativo di avvicinare mondi diversi va accolto con attenzione.

Il nostro pensiero va oggi a chi si riconosce nella sua fi gura e ne piange la scomparsa. Rendiamo omaggio a un pontefice che ha saputo indicare una strada di umanità, spesso in solitudine, che ha saputo affrontare le resistenze della Chiesa più conservatrice e che ha riaffermato, nel cuore del suo magistero, la centralità della persona.



