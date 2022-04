Psd: presentazione del libro "Invincibile Russia" di Andrea Santangelo

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Invincibile Russia, come Pietro il Grande, Alessandro I e Stalin hanno sconfitto gli invasori” dello Storico ed Autore Andrea Santangelo. Conoscere la storia permette sempre di meglio comprendere gli eventi che caratterizzano questi giorni, un presente che ci porta da oltre un mese a discutere della guerra in Ucraina dovuta all’invasione della Russia il 24 febbraio 2022. Dalla storia all’attualità dunque, un approfondimento che PSD svolgerà assieme allo stesso Andrea Santangelo, a Michele Chiaruzzi – Storico e Professore all’Università di Bologna, a Giovanni Zonzini – studente di storia e Consigliere. Il dibattito sarà introdotto dal Presidente del PSD Matteo Rossi e sarà moderato dal giornalista di RTV Filippo Mariotti. L’appuntamento è per lunedì 4 aprile alle ore 18 presso la Sala del Castello di Serravalle. I relatori saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici

