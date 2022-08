PSD, PS e MDSMI: maggiore convergenza fra le forze riformiste

Nella giornata di mercoledì 3 agosto si è tenuto un incontro tra le delegazioni di PSD, PS e MDSMI Il confronto, svoltosi all'insegna di un clima costruttivo, si è incentrato su una serie di punti sui quali si è trovata una comune e convincente sintesi.

In particolare PSD, MDSMI e PS hanno espresso:

1) La volontà di intensificare i rapporti in ragione della comune appartenenza alla storia ed ai valori del socialismo e del riformismo Europeo.

Per questo muoveranno un'azione finalizzata a riaggregare l'area politica di riferimento così come auspicato dalle tre parti, allargando in tempi celeri il confronto ad altre formazioni di cultura socialista e riformista, al fine di arrivare in breve tempo ad una proposta politica unitaria, dopo il fallimento della cosiddetta “anti-politica”.

Già da subito i tre soggetti intendono organizzare le proprie attività consiliari e politiche generali in maniera comune.

2) Il sostegno e la totale adesione all'attuale quadro politico, garantendo il proprio impegno affinché nella seconda parte della legislatura si concretizzino quelle necessarie riforme economiche e sociali mettendo come punto imprescindibile l'accordo di Associazione con l'UE.

3) l’apprezzamento per il lavoro dei Segretari di Stato di NPR e della Lista nel suo complesso la quale rappresenta un importante punto di incontro tra l'area Socialista e Riformista e quella liberale e moderata.

La maggiore convergenza delle forze riformiste sarà utile altresì all’attività di governo che trova nel programma il suo faro e che dovrà produrre nei prossimi mesi le riforme fondamentali già annunciate, le quali dovranno essere accompagnate da misure di sviluppo economico indispensabili a mantenere e rafforzare lo stato sociale.



Comunicato stampa